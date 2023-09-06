Intel выпустит 40-ядерный процессор

В последние годы технологический гигант Intel активно развивает свои процессорные линейки.

© Ferra.ru

Так, по последним данным, компания планирует представить 40-ядерный процессор в 2025 году. Однако стоит отметить, что производитель не планирует использовать технологию гипертрейдинга в своих процессорах 15-го поколения.

Вместо этого компания рассматривает интеграцию новой технологии многозадачности, которая будет впервые применена в 16-м поколении.

Причина отказа от гипертрейдинга в процессорах серии Arrow Lake заключается в том, что результаты тестирования технологии не оправдали ожидания Intel.