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Intel выпустит 40-ядерный процессор уже в 2025 году

В последние годы технологический гигант Intel активно развивает свои процессорные линейки.

Intel выпустит 40-ядерный процессор
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Так, по последним данным, компания планирует представить 40-ядерный процессор в 2025 году. Однако стоит отметить, что производитель не планирует использовать технологию гипертрейдинга в своих процессорах 15-го поколения.

Вместо этого компания рассматривает интеграцию новой технологии многозадачности, которая будет впервые применена в 16-м поколении.

Причина отказа от гипертрейдинга в процессорах серии Arrow Lake заключается в том, что результаты тестирования технологии не оправдали ожидания Intel.

По данным инсайдеров, к концу 2024 года Intel планирует выпустить 24-ядерную версию процессора с 8 ядрами Lion Cove и 16 ядрами Skymont. А в середине 2025 года ожидается релиз 40-ядерной версии с 8 основными и 32 дополнительными ядрами.

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