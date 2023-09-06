Национальный архив США опубликовал тысячи документов об НЛО

Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них письменные свидетельства, а также фотографии и видеозаписи, сообщает телеканал Nation News.

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Среди обнародованных данных об НЛО можно найти информацию из проекта «Синяя книга» — некогда секретной программы ВВС США по расследованию сообщений о неопознанных летающих объектах, действовавшей с 1947 по 1969 год.

Также Национальный архив выложил в сеть записи об Розуэлльском инциденте 1947 года, когда близ города Розуэлл в штате Нью-Мексико упал некий объект, что породило легенду о крушении НЛО. Впоследствии американские ВВС объяснили происшествие неудачными испытаниями метеозондов.