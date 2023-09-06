В WiFi-роутерах Asus нашли опасный вирус

Три критические уязвимости удалённого выполнения кода были обнаружены в роутерах ASUS. Речь идёт о моделях RT-AX55, RT-AX56U_V2 и RT-AC86U.

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Эти угрозы потенциально позволяют злоумышленникам захватывать устройства, если не установлены соответствующие обновления безопасности.

Указанные выше модели являются популярными среди потребителей и часто выбираются геймерами и пользователями, которым требуется высокая производительность.

Дыры, имеющие оценку CVSS v3.1 в 9.8 из 10, связаны с ошибками форматирования строк, которые могут быть эксплуатированы удаленно и без аутентификации. Это может привести к удаленному выполнению кода, прерыванию услуг и выполнению произвольных операций на устройстве.