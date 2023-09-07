Появилось фото новых умных часов Xiaomi Mi Watch 2 Pro

Xiaomi готовит к выпуску новую версию своих умных часов — Mi Watch 2 Pro.

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Согласно утечкам, презентация новинки запланирована на ноябрь 2023 года. Основные характеристики новинки уже стали известны благодаря инсайдерам.

Часы получат 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали. Дизайн устройства будет выполнен в стиле механики, с зубчатыми элементами на циферблате.

На правой стороне корпуса расположены две кнопки и специальный вращающийся элемент для удобного управления меню и масштабирования иконок.

Помимо этого, часы будут доступны в различных цветовых вариантах корпуса и сменными ремешками из кожи или резины.