Появилось фото новых умных часов Xiaomi Mi Watch 2 Pro

Xiaomi готовит к выпуску новую версию своих умных часов — Mi Watch 2 Pro.
Согласно утечкам, презентация новинки запланирована на ноябрь 2023 года. Основные характеристики новинки уже стали известны благодаря инсайдерам.
Часы получат 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей и корпус из нержавеющей стали. Дизайн устройства будет выполнен в стиле механики, с зубчатыми элементами на циферблате.
На правой стороне корпуса расположены две кнопки и специальный вращающийся элемент для удобного управления меню и масштабирования иконок.
Помимо этого, часы будут доступны в различных цветовых вариантах корпуса и сменными ремешками из кожи или резины.
Что касается функционала, то устройство будет оснащено OLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью около 520 мАч и поддержкой мониторинга различных показателей здоровья, таких как уровень кислорода в крови и пульс.