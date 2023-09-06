Роспотребнадзор рассказал о рисках продажи смартфонов без RuStore

Изготовители смартфонов и продавцы будут нести ответственность за продажу продукции без предустановленного российского единого магазина приложений RuStore. Об этом заявил РБК представитель Роспотребнадзора.

Напомним, что в России в конце лета утвердили постановление, которое делает обязательной предустановку RuStore на продаваемых в России гаджетах даже в случае запрета со стороны правообладателя операционной системы.

По словам источников на рынке электроники, за нарушением требования последует предупреждение, штраф и запрет продажи устройств.

По словам адвоката Pen & Paper Виктора Рыкова, ретейлеры могут быть привлечены к административной ответственности по статье 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей) за нарушение требований постановления. Сумма штрафа для юрлиц - 200 тыс. рублей.