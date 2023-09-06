Роспотребнадзор рассказал о рисках продажи смартфонов без RuStore

Представитель Роспотребнадзора рассказал РБК, что ответственность за продажу гаджетов без обязательного к предустановке единого магазина приложений RuStore будут нести их изготовители и продавцы, допустившие такие товары к продаже.

В конце августа российский кабмин своим постановлением утвердил новые требования по предустановке RuStore: приложение будет обязательным к предварительной установке даже при запрете от правообладателей ОС. Проверкой выполнения требований будет заниматься Роспотребнадзор.

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Один из источников РБК на рынке электроники отметил, что в случае невыполнения указанных требований продавцы и изготовители могут получить предупреждение, штраф, а затем запрет продажи устройств. Он напомнил, что некоторые крупнейшие производители смартфонов, включая Apple и Samsung, прекратили официальные поставки своей продукции в РФ. В настоящее время она идет по схеме параллельного импорта.

Адвокат Pen&Paper Виктор Рыков добавил, что ретейлеров за нарушение требований постановления могут привлечь к административной ответственности, штраф для юрлиц варьируется от 50 до 200 тысяч рублей.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что поводом для проверок могут стать обращения граждан и организаций. Однако до конца 2023 года действует мораторий на проведение проверок. Пока ведомство в качестве «контрольных мер» планирует «проводить профилактику»: выдавать предостережения или вводить наблюдение.

Представитель сети магазинов DNS отметил, что с установкой RuStore на устройства, чьи производители не прекратили прямые поставки в РФ, проблем не будет. К примеру, китайская Infinix уже устанавливает RuStore на все свои устройства, как и Xiaomi и Tecno.

Он добавил, что для продавца электроники единственный способ установить RuStore на гаджеты, которые были привезены через параллельный импорт — вскрыть упаковку и провести установку уже после ввоза. Однако это осложнит продажу устройства, поскольку товар потеряет привлекательность для покупателя.