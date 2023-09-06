До 12 сентября к Земле приблизятся пять астероидов. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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Ближайший астероид максимально приблизится к планете Земля 6 сентября, он будет размером с дом и пройдет на расстоянии 5,11 миллиона километров. Следующие два астрономических объекта размером с самолет и автобус совершат сближение 8 сентября — на 4,08 миллиона и 5,72 миллиона километров соответственно.

Последние два астероида размером с самолет покажутся 10 сентября. Минимальное расстояние между ними и Землей составит 1,52 миллиона и 2,66 миллиона километров соответственно.