NASA предупредило о приближении пяти астероидов с 6 по 12 сентября

В период с 6 по 12 сентября мимо Земли пролетят пять крупных астероидов. Об этом пишет пресс-служба NASA.

По данным агентства, первым пролетит мимо планеты астероид JA5. 6 сентября он пройдет на расстоянии 5,1 млн км от Земли.

8 сентября пролетят два космических объекта. Один из них, размером с самолет, пройдет на расстоянии 4 млн км. Второй, размером с автобус, пролетит в 5,6 млн км от планеты.

10 и 12 сентября пролетят четвертый и пятый астероиды. Четвертый пройдет ближе всего от планеты - на расстоянии 2,65 млн км. Пятый пролетит значительно дальше - на расстоянии 4,1 млн км до Земли.

В агентстве отметили, что ни один из них не представляет опасность для планеты.