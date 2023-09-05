Снегопады делают климат в Арктике теплее
Ученые проанализировали атмосферу Арктики и выяснили, что при снегопадах с сильным ветром количество микроскопических частиц морской соли в ней составляет около 30%. Это приводит к образованию облаков и местному потеплению климата. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.
Глобальное потепление особенно сильно проявляется в Арктике. Там воздух нагревается почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Аэрозоли — распыляющиеся частички воды и ее примесей — играют особенно большую роль в этом процессе. Специалисты давно знают, что загрязнение из других регионов может накапливаться в арктической атмосфере, меняя ее состав, поглощая солнечный свет. От этого меняется погода и происходит локальное потепление. Такое явление называют «арктической дымкой». Маленьких частиц морской соли особенно много в аэрозолях, однако как именно они образуются и влияют на арктический климат — неизвестно.
Исследователи решили найти ответ на этот вопрос. Они проанализировали данные, собранные Многопрофильной дрейфующей обсерваторией по изучению арктического климата (MOSAiC). Эти данные показали ученым, как появляются аэрозоли и облака в течение года. Исследователи обратили внимание, что само наличие частиц соли в воздухе неудивительно: волны разбиваются о скалы, образуя аэрозоли морской соли. Но есть странность: эти частицы маленькие, и их много. Особенно это характерно тогда, когда были снежные метели.
В этом регионе самые холодные зимние ночи — самые ясные. Дело в том, что так облака не останавливает тепло, уходящее от земли. В противном случае длинноволновое излучение задерживается, тем самым делая погоду теплее. Именно поэтому любой процесс, который приводит к увеличению образования облаков, повышает температуру поверхности. Ученые выяснили: маленькие аэрозольные частицы морской соли, которые образуются в особенно большом количестве при снегопадах, действуют, как «ядра» для конденсации облаков. При этом, отмечают специалисты, такие пагубные частицы составляют около трети от общего количества аэрозолей.
Ученые отметили, что при моделировании климатических процессов в Арктике важно учитывать мелкие аэрозоли морской соли от снегопадов. Это поможет лучше прогнозировать климатические условия в этом регионе.