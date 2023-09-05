Снегопады делают климат в Арктике теплее

Ученые проанализировали атмосферу Арктики и выяснили, что при снегопадах с сильным ветром количество микроскопических частиц морской соли в ней составляет около 30%. Это приводит к образованию облаков и местному потеплению климата. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

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Глобальное потепление особенно сильно проявляется в Арктике. Там воздух нагревается почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Аэрозоли — распыляющиеся частички воды и ее примесей — играют особенно большую роль в этом процессе. Специалисты давно знают, что загрязнение из других регионов может накапливаться в арктической атмосфере, меняя ее состав, поглощая солнечный свет. От этого меняется погода и происходит локальное потепление. Такое явление называют «арктической дымкой». Маленьких частиц морской соли особенно много в аэрозолях, однако как именно они образуются и влияют на арктический климат — неизвестно.

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Исследователи решили найти ответ на этот вопрос. Они проанализировали данные, собранные Многопрофильной дрейфующей обсерваторией по изучению арктического климата (MOSAiC). Эти данные показали ученым, как появляются аэрозоли и облака в течение года. Исследователи обратили внимание, что само наличие частиц соли в воздухе неудивительно: волны разбиваются о скалы, образуя аэрозоли морской соли. Но есть странность: эти частицы маленькие, и их много. Особенно это характерно тогда, когда были снежные метели.

В этом регионе самые холодные зимние ночи — самые ясные. Дело в том, что так облака не останавливает тепло, уходящее от земли. В противном случае длинноволновое излучение задерживается, тем самым делая погоду теплее. Именно поэтому любой процесс, который приводит к увеличению образования облаков, повышает температуру поверхности. Ученые выяснили: маленькие аэрозольные частицы морской соли, которые образуются в особенно большом количестве при снегопадах, действуют, как «ядра» для конденсации облаков. При этом, отмечают специалисты, такие пагубные частицы составляют около трети от общего количества аэрозолей.