Apple создаст бюджетные ноутбуки для студентов
Компания Apple намерена выпустить новый ноутбук, который будет конкурировать с бюджетными Google Chromebook. Об этом сообщает портал DigiTimes.
Согласно источнику, бюджетный ноутбук Apple будет иметь металлический корпус и стоимость менее $1 тыс. (около 97,5 тыс. руб.). Это позволит компании привлечь клиентов из образовательного сектора и среднего бизнеса, которым нужны надежные и доступные компьютеры. На данный момент компания предлагает специальную цену для учебных заведений на свои планшеты iPad.
DigiTimes утверждает, что Apple уже заказала компоненты для нового ноутбука у своих основных поставщиков Quanta Computer и Foxconn. Ожидается, что новинка поступит в продажу во второй половине 2024 года.
На данный момент модельный ряд Apple представлен двумя линейками ноутбуков: MacBook Air и MacBook Pro. Цены на них начинаются от $999 и $1299 соответственно. В случае, если информация о конкуренте Chromebook окажется правдивой, новый ноутбук Apple станет самым ноутбуком в ассортименте компании.