Apple создаст бюджетные ноутбуки для студентов

Компания Apple намерена выпустить новый ноутбук, который будет конкурировать с бюджетными Google Chromebook. Об этом сообщает портал DigiTimes.

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Согласно источнику, бюджетный ноутбук Apple будет иметь металлический корпус и стоимость менее $1 тыс. (около 97,5 тыс. руб.). Это позволит компании привлечь клиентов из образовательного сектора и среднего бизнеса, которым нужны надежные и доступные компьютеры. На данный момент компания предлагает специальную цену для учебных заведений на свои планшеты iPad.

DigiTimes утверждает, что Apple уже заказала компоненты для нового ноутбука у своих основных поставщиков Quanta Computer и Foxconn. Ожидается, что новинка поступит в продажу во второй половине 2024 года.