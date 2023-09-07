В Госдуме готовят законопроект об удалении персональных данных

В Государственной думе готовят законопроект, который позволит россиянам удалять свои персональные данные из коммерческих баз данных. Об этом заявил разработчик документа, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, передает газета «Известия» в Telegram.

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Соответствующий законопроект внесут в осеннюю сессию Госдумы.

Чернышов выразил надежду на то, что благодаря этому механизму каждый гражданин России сможет удалить всю информацию о себе с помощью всего одного заявления. Посредником между человеком и многочисленными базами данных предлагается сделать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Депутат рассказал, что 64% россиян пытались убрать свои личные данные с сайтов или социальных сетей; около 20% находили на сайтах сведения о себе или своих близких, которую хотели бы удалить из интернета; 41% опрошенных не пытался удалить информацию только потому, что не знал, как это сделать.