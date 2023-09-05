В WhatsApp для Android серьезно изменится дизайн

Приложение WhatsApp для Android ждет масштабный редизайн. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал WABetaInfo.

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Отмечается, что обновленный внешний вид мессенджер приобрел в бета-версии 2.23.13.16. Одно из заметных изменений – отказ от темно-зеленой верхней панели: вместо нее теперь там будет находиться зеленая надпись WhatsApp на белом фоне.

Кроме того, вкладки с разделами – "Чаты", "Статус" и "Звонки" – перенесли в нижнюю часть экрана. К ним добавилась вкладка "Сообщества". В разделе "Чаты" появятся фильтры для поиска переписок по статусу прочтения или характеру содержимого.

Тем не менее пока не ясно, когда обновленный дизайн смогут опробовать пользователи стабильных версий мессенджера.