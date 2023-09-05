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Биологи нашли останки древнейшего родственника коалы в центральной Австралии

Международная группа биологов из Австралии, Великобритании и США обнаружила окаменелые останки древнейшего родственника современных коал в центральной части австралийского континента. Находка возрастом около 25 млн лет относится к эпохе олигоцена. Доклад опубликован в научном журнале Scientific Reports.

Биологи нашли останки древнейшего родственника коалы
© Газета.Ru

Ученые назвали доисторическое существо Lumakoala blackae. Исследователи предположили, что это был зверек размером с домашнюю кошку, который питался мягкими листьями.

Биологи рассчитывают, что находка позволит устранить огромный пробел в эволюции сумчатых животных. Эксперты полагают, что Lumakoala blackae либо относилось к семейству коал, либо было их близким сородичем. Также Lumakoala blackae имело черты, напоминающее других древних сумчатых Chulpasia и Thylacotinga.

Команда отметила, что на месте раскопок обнаружили еще два древних видов коал. В совокупности находки могут изменить понимание эволюционной истории, поскольку предыдущие данные указывали на зарождение сумчатых на территории современной Южной Америки. Но существование Lumakoala blackae предполагает, что их родиной могла быть Австралия.

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