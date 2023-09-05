iPhone научат снимать 3D-фото и видео

Флагманский iPhone Ultra сможет снимать пространственные фото и видео для их последующего просмотра в 3D в гарнитуре Apple Vision Pro. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Instant Digital.

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Согласно источнику, новые возможности камеры флагманского iPhone заставят рынок переосмыслить, какие фотографии и видео должен записывать смартфон. При этом возможность снимать трехмерный контент на iPhone появится уже после выхода гарнитуры Appel Vision Pro.

Инсайдер не уточняет, какая модель имеется в виду — iPhone 15 Ultra или следующее поколение 2024 года. В случае, если речь идет о предстоящей версии, такая функция может быть добавлена с обновлением iOS.

Пространственные фото и видео — новый 3D-формат для гарнитуры Vision Pro. Просмотр и съемка таких файлов будут доступны на шлеме дополненной реальности. По всей видимости, Apple разрешит снимать такой контент и со смартфона, однако просмотреть его на iPhone уже не получится.