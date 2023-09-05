Xiaomi готовится выпустить конкурента Samsung Galaxy Z Flip5

В базе данных IMEI появился смартфон Xiaomi Mix Flip. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

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Утечка подтверждает не только название Xiaomi Mix Flip, которая отсылает к тому, что смартфон будет являться раскладушкой с гибким экраном. В базе IMEI также указан кодовый номер модели — 2311BPN23C.

По словам Digital Chat Station, новинка получит чрезвычайно тонкий и легкий корпус, хорошую камеру и дизайн, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. Он также отметил, что «прогресс опережает график» — вероятно, Xiaomi выпустит свою первую раскладушку раньше, чем планировалось.

Пока о характеристиках предстоящего смартфоне ничего неизвестно. Судя по сообщению инсайдера, Mix Flip получит камеру Leica, как и представленный ранее складной Xiaomi Mix Fold.

Кодовый номер смартфона, начинающийся с цифр «2311», может указывать на вероятную дату начала продаж — 23 ноября.