Северное сияние: из-за чего оно появляется и где его увидеть

В 1619 году, заметив в ночном небе всполохи зеленого и фиолетового света, Галилео Галилей придумал термин Aurora Borealis — «северное сияние». Он выбрал название в честь Авроры, римской богини зари, и Борея — греческого бога северного ветра. Однако Галилей был далеко не первым человеком, увидевшим северное сияние. Журнал Popular Mechanics рассказывает об истории явления и том, почему оно возникает.

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История северного сияния

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Одно из самых ранних изображений северного сияния было найдено в пещере на юго-западе Франции: наскальный рисунок возрастом 30 000 лет повторял изгибы и повороты сияния. В 567 году до нашей эры королевский астроном, работавший на короля Вавилона Навуходоносора II, высек доклад о сиянии на каменной табличке. Почти две тысячи лет спустя огромная аврора появилась в небе над территорией современной Чехии — художники изобразили это событие в виде свечей, пылавших над облаками.

Из-за чего появляется северное сияние

Галилей думал, что северное сияние — результат отражения солнечного света от атмосферы, но его теория была ошибочной. Ученые раскрыли истинную причину северного сияния только в XX веке, и она заключается в нестабильностях магнитного поля Солнца. Корональные выбросы массы катапультируют в космос тысячи тонн перегретой плазмы, и они могут путешествовать по солнечной системе на огромных скоростях — выброшенная плазма достигает Земли меньше чем за день.

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Когда эти солнечные частицы попадают в магнитное поле Земли, они разгоняются вверх и вниз по линиям поля в направлении Северного и Южного полюсов. По пути частицы сталкиваются с атомами азота и кислорода, насыщая их энергией. Наконец, атомы высвобождают полученную энергию — и результатом становятся вспышки света.

Характерные цвета северного сияния зависят от того, какие атомы насыщены энергией. Взаимодействие между солнечными частицами и кислородом, например, создает красный или зеленый свет, тогда как столкновения с азотом генерируют зеленый и фиолетовый. Линии магнитного поля влияют на узор сияния: именно они создают волнистый эффект, полоски и завитки.

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Где и когда можно увидеть северное сияние