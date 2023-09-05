Арктике предрекли быструю потерю морского льда

Международная группа ученых установила, почему в Арктике с 2007 года замедлились потери морского льда. Это связали с атмосферным явлением под названием арктический диполь.

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Авторы исследования постарались учесть максимальное количество факторов: атмосферу, океан, лед, влияние изменения климата на континенты и биологические системы.

Результаты анализа показали, что температурные циклы в Арктике меняются с периодичностью примерно раз в 15 лет. С 2007 года действует «положительный» режим арктического диполя. Над канадским сектором Арктики сформировалась область высокого давления, которая направляет ветра по часовой стрелке. Низкое давление, сосредоточенное над Сибирью, направляет ветра против часовой стрелки.

Такой характер ветров приводит в движение верхние океанские течения, что влияет на температуру воздуха, теплообмен атмосфера-лед-океан, дрейф морского льда и другие факторы. Так, ветры переносят пресную воду из сибирских рек в канадский сектор Северного Ледовитого океана. Это перемещение замедлило потерю льда, так как стабильный слой холодной пресной воды на поверхности не позволял подняться теплой соленой воде из глубины.

Но сейчас, заявили ученые, положительный режим близится к завершению. В ближайшее время должна начаться новая фаза, способствующая более быстрому разрушению морского льда, сообщает Science.