Пентагон раскрыл, где в мире чаще всего видели НЛО

Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Министерстве обороны США опубликовал карту мира с отметками наибольшего количества наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) с 1996 по 2023 год. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно карте, за последние 27 лет НЛО чаще всего видели на восточном и западном побережьях США, вблизи японских городов Хиросима и Нагасаки, а также над такими крупными центрами Ближнего Востока, как Багдад, Доха и Дубай.

В AARO не указали точное количество наблюдений за НЛО за указанный период. В кратком отчете ведомства также приводятся основные характеристики неопознанных летающих объектов, составленные по показаниям очевидцев. Согласно документу, чаще всего люди наблюдали в небе круглые или сферические предметы диаметром от одного до четырех метров белого или серебристого цвета, находившиеся на высоте от трех до 10 км.