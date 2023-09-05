Китай успешно вывел на орбиту новые спутники

Китайское национальное космическое управление (CNSA) вывело на орбиту четыре спутника при помощи морской платформы в Желтом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика ракеты «Цереры-1» Galactic Energy.

Твердотопливная ракета «Церера-1» («Гушэньсин-1») была создана компанией Galactic Energy для оказания услуг китайскому и иностранным космическим агентствам. «Церера-1» вывела на орбиту спутники «Тяньци-21», «Тяньци-22», «Тяньци-23» и «Тяньци-24», входящие в группировку спутников «Созвездие Тяньци». В итоге группировка будет состоять из 38 спутников и нескольких наземных станций к 2024 году.

Запуск был произведен из акватории близ городского уезда Хайян в восточной китайской провинции Шаньдун.