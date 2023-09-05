Назван самый популярный iPhone в России

Смартфоны серии iPhone 14 поставили рекорд по продажам в количественном выражении в 2023 году среди всех телефонов Apple в России. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По словам представителей компании, самым востребованным гаджетом Apple за восемь месяцев 2023-го стала базовая версия iPhone 13 с накопителем 128 гигабайт. На второй позиции расположилась модель iPhone 11 с накопителем 128 гигабайт, на третьей — флагман iPhone 14 Pro Max с 256 гигабайтами памяти. В топ-5 также вошли стартовый iPhone 14 и iPhone 14 Pro с 256 гигабайтами встроенной памяти.

В «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что бренд Apple сохранил лидерство в денежных продажах смартфонов. В количественном выражении он продолжает входить в пятерку лидеров. Кроме iPhone 14 наиболее популярными линейками Apple оказались iPhone 13, iPhone 11, iPhone 12, iPhone SE. При этом в 2022 году лидировала серия iPhone 13, в 2021 году —iPhone 11.

В компании также заявили, что планируют запустить предзаказ iPhone 15 сразу после официальной презентации Apple — с ценами, названиями моделей и другими деталями.

«В конце сентября прошлого года мы первыми открыли официальные розничные продажи iPhone 14 в России», — подчеркнули представители ретейлера.