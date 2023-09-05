Ученые рассказали, чем можно заразиться от домашних птиц, черепах и рыбок

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна предупредили об опасных патогенах, которыми можно заразиться от домашних птиц, черепах и даже аквариумных рыбок. Статья опубликована в издании The Conversation.

По словам исследователей, птицы способны передавать орнитоз — бактериальную инфекцию, вызывающую пневмонию. Контакт с черепахами опасен из-за сальмонеллы, которая представляет наибольшую угрозу для маленьких детей. Аквариумная рыбка может передавать ряд болезней, включая вибриоз, микробактериоз и сальмонеллез.

В зоне наибольшего риска перед зоонозными (передающимися от животных человеку) инфекциями находятся дети, пенсионеры, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. Ученые не рекомендуют целовать питомцев и касаться руками лица после контакта с ними.