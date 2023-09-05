Засуха помогла найти следы динозавров возрастом 110 млн лет

Засуха помогла палеонтологам обнаружить одну из самых длинных цепочек следов динозавров. Открытие сделали на территории государственного парка в Глен-Роуз, штат Техас, США.

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Следы, возраст которых составляет около 110 миллионов лет, долгое время были скрыты под водой и илом в реке Палукси. Но после двух засушливых лет дно открылось.

Ученые насчитали 70 отпечатков, которые принадлежали двум разным видам. Одни оставил хищный акрокантозавр, другие, похожие на слоновьи – травоядный зауропосейдон с длинной шеей.

Акрокантозавр был одним из крупнейших хищников Северной Америки в раннемеловой период (145-101 миллион лет назад). Длина его тела достигала 12 метров. Зауропосейдоны, по данным Музея естественной истории в Лондоне, достигал в длину 30 метров и весил около 50 тонн.

Члены Далласского палеонтологического общества планируют нанести следы на карту и создать их слепки для будущих исследований, сообщает Live Science.