Новые флагманы Xiaomi будут обновляться чаще

Смартфоны Xiaomi 13T и 13T Pro получат пятилетнюю поддержку обновлениями. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) написал директор по коммуникациям компании Даниэль Дежарле.

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«Мы с гордостью сообщаем о значительном расширении наших обязательств по предоставлению исключительной поддержки программного обеспечения. Xiaomi 13T и 13T Pro получат четыре обновления Android, а также пятилетнюю поддержку патчами безопасности», — заявил Дежарле.

Таким образом, Xiaomi сравняется по срокам поддержки с компанией Samsung, которая также предлагает пятилетнюю поддержку для своих флагманских устройств. По слухам, Google планирует выпускать по четыре апдейта Android для своих смартфонов Pixel, однако данная информация пока не подтверждена.

Ожидается, что Xiaomi 13T Pro получит флагманский чип MediaTek Dimensity 9200+, от 12 до 16 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище объемом от 256 ГБ до 1 ТБ и быструю зарядку мощностью 120 Вт. Базовая модель предложит субфлагманский Dimensity 8200 Ultra и зарядку на 67 Вт. Смартфоны будут оснащены идентичным OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Основная камера на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль с разрешением 13 Мп в обоих случаях будут одинаковы, тогда как Xiaomi 13T Pro получит третью камеру — 50-мегапиксельный телеобъектив.