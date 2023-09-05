Ученые объяснили, почему беспорядок в доме вызывает стресс

Ученые из Технологического университета Сиднея объяснили новостному порталу The Conversation, почему беспорядок провоцирует стресс и беспокойство.

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Ряд исследований показал, что беспорядок в доме провоцирует стресс. Причем он сильнее влияет на женщин, чем на мужчин, из-за социальных ролей и ожиданий. Женщины могут чувствовать большую ответственность за содержание дома, из-за чего их уровень стресса возрастает.

Мозг перегружается, когда в доме не убрано. Загроможденная обстановка может привести к когнитивной перегрузке, поскольку содержит множество отвлекающих факторов. Несколько раздражителей, одновременно находящихся в поле зрения, конкурируют за нейронную репрезентацию, взаимно подавляя активность во всей зрительной коре головного мозга. В результате мозг перегружается.