Сбербанк открыл всем доступ к GigaChat

Искусственный интеллект GigaChat, разработанный сотрудниками Сбербанка, стал доступен для всех желающих. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, уже в ближайшее время в социальной сети VK и мессенджере Telegram появится соответствующий бот. Также, по словам вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева, предприниматели и разработчики получат возможность подключаться к нейросети через облачное API.

«Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта», — подчеркнул представитель компании.

Он добавил, что такое решение было принято ради ускоренного развития open-source-сообщества и технологий в сфере ИИ.