Сбербанк открыл всем доступ к GigaChat
Искусственный интеллект GigaChat, разработанный сотрудниками Сбербанка, стал доступен для всех желающих. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, уже в ближайшее время в социальной сети VK и мессенджере Telegram появится соответствующий бот. Также, по словам вице-президента и руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева, предприниматели и разработчики получат возможность подключаться к нейросети через облачное API.
«Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта», — подчеркнул представитель компании.
Он добавил, что такое решение было принято ради ускоренного развития open-source-сообщества и технологий в сфере ИИ.
Как следует из заявления Сбербанка, нейросеть предоставит пользователям почти безграничные возможности при работе с изображениями и написании текстов. В настоящее время GigaChat уже доступен клиентам, владеющим умными колонками линейки SberBoom. Позже нейросеть подключат ко всем умным устройствам с голосовым помощником «Салют», уточнили в пресс-службе компании.