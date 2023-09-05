В RuStore появился детский режим
Детский режим появился в отечественном магазине приложений RuStore. Теперь родители могут настроить просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, сообщает пресс-служба VK.
"В официальном магазине приложений RuStore появился детский режим. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками", - рассказали в VK.
Родителям будут доступны для выбора варианты возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток. От этого зависит, какие приложения он увидит.
"Для дошкольников отображается только детский контент без нежелательных материалов; для школьников - приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент; подросткам доступен более взрослый контент", - добавили в VK.
Вместе с тем станут доступны в добавленном режиме и специальные подборки от редакции RuStore, которые содержат полезные приложения и игры и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка.
"Ребенок не сможет самостоятельно выключить детский режим: родитель устанавливает код, без ввода которого невозможно менять настройки или совершать покупки. Включить детский режим, выбрать возраст ребенка и установить пин-код можно в настройках профиля в RuStore", - заключили в VK.
RuStore - официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 года ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 12,5 млн человек. В магазине уже доступно более 12 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.