В RuStore появился детский режим

Детский режим появился в отечественном магазине приложений RuStore. Теперь родители могут настроить просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, сообщает пресс-служба VK.

"В официальном магазине приложений RuStore появился детский режим. Родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента в зависимости от возраста ребенка, а также управлять покупками", - рассказали в VK.

Родителям будут доступны для выбора варианты возраста ребенка: дошкольник, школьник или подросток. От этого зависит, какие приложения он увидит.

"Для дошкольников отображается только детский контент без нежелательных материалов; для школьников - приложения и игры, которые подходят для всей семьи, но могут содержать динамичный контент; подросткам доступен более взрослый контент", - добавили в VK.

Вместе с тем станут доступны в добавленном режиме и специальные подборки от редакции RuStore, которые содержат полезные приложения и игры и меняются в зависимости от выбранного возраста ребенка.

"Ребенок не сможет самостоятельно выключить детский режим: родитель устанавливает код, без ввода которого невозможно менять настройки или совершать покупки. Включить детский режим, выбрать возраст ребенка и установить пин-код можно в настройках профиля в RuStore", - заключили в VK.