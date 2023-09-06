Телескоп Уэбба оказался способен обнаружить внеземные цивилизации

Если бы Земля была экзопланетой, то космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) смог бы идентифицировать в ее атмосфере диоксид азота и хлорфторуглероды, которые являются яркими признаками существования технологически развитой цивилизации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений канадского спутника SCISAT, который получил спектры солнечного света, проходящего через безоблачную область земной атмосферы, что позволило идентифицировать ряд природных и синтетических молекул. Эти данные были объединены с моделями возможных спектров, которые могут быть получены при наблюдении за транзитом Земли на фоне диска Солнца.

Затем ученые добавили к гипотетическому сигналу симулированный шум и оцифровали его, чтобы сымитировать наблюдения JWST экзопланеты, находящейся на расстоянии нескольких световых лет. Цель состояла в том, чтобы определить, может ли телескоп собрать достаточно данных, чтобы идентифицировать химическое загрязнение атмосферы даже при условии сильной зашумленности данных. Если соотношение сигнал/шум достаточно большое, то можно выявить различные молекулы в атмосфере экзопланеты, похожей на Землю, в пределах 50 световых лет.