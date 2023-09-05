В храме Посейдона в Греции нашли голову змеи и крыло сфинкса

Греческие археологи при раскопках 2800-летнего храма нашли ценные артефакты. В их число вошли фигурки собаки, женщины и змеи и крыло мифического существа. Святилище было посвящено Посейдону, и ученые пришли к выводу, что фигурки могли быть подношением богу морей.

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Храм располагался в городе Эликис на северном побережье Пелопонесса. Анализ отложений показал, что его несколько раз затопляла морская вода. Святилище пришло в упадок после того, как город был разрушен землетрясением и цунами примерно 2300 лет назад.

Найденные археологами фигурки были выполнены из бронзы и глины. Змеиная голова, очевидно, являлась частью скипетра. Глиняное крыло могло крепиться к фронтону храма как элемент сфинкса или русалки. Также был найден фрагмент золотого ожерелья.

Смысл некоторых изделий остался неизвестным – так, в мифологии Посейдон никак не был связан с собаками, между тем фигурку этого животного нашли в храме.

Исследования в храме Посейдона проходят уже около 20 лет. Описания этого святилища сохранились в древних текстах. По ним исследователи смогли установить месторасположение памятника, сообщает Live Science.