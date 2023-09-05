В Россию может прийти новый штамм вируса гриппа

В состав противогриппозных вакцин включен новый штамм вируса гриппа А (H1N1), который, по прогнозам ВОЗ , может прийти в этом сезоне. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева профессор Дмитрий Лиознов.

Каждый год в начале весны ВОЗ объявляет прогноз по заболеваемости гриппом на предстоящий эпидемический сезон и рекомендует четыре штамма, которые будут циркулировать с наибольшей вероятностью. На основе этих рекомендаций производители выпускают противогриппозные вакцины для использования в прививочной кампании. Как пояснил Дмитрий Лиознов, в этом году состав вакцин для Северного полушария обновился: в них включен новый штамм вируса гриппа А (H1N1), который отличается от прошлогоднего. Напомним, исходный вирус А (H1N1) вызвал эпидемию в 2009-2011 годах - его тогда называли "свиным гриппом".