В Россию может прийти новый штамм вируса гриппа
В состав противогриппозных вакцин включен новый штамм вируса гриппа А (H1N1), который, по прогнозам ВОЗ, может прийти в этом сезоне. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева профессор Дмитрий Лиознов.
Каждый год в начале весны ВОЗ объявляет прогноз по заболеваемости гриппом на предстоящий эпидемический сезон и рекомендует четыре штамма, которые будут циркулировать с наибольшей вероятностью. На основе этих рекомендаций производители выпускают противогриппозные вакцины для использования в прививочной кампании. Как пояснил Дмитрий Лиознов, в этом году состав вакцин для Северного полушария обновился: в них включен новый штамм вируса гриппа А (H1N1), который отличается от прошлогоднего. Напомним, исходный вирус А (H1N1) вызвал эпидемию в 2009-2011 годах - его тогда называли "свиным гриппом".
"В минувшем сезоне 2022-2023 доминировал как раз вирус гриппа А (H1N1). И мы видели достаточно высокую заболеваемость и большую госпитализацию. В этом сезоне, скорее всего, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). В прошлом году его было немного, и ожидается, что в этом он станет самым активным", - цитирует ученого "Доктор Питер".
Эксперт напомнил, что вне зависимости от того, какой штамм доминирует, грипп остается опасной инфекцией, которая может протекать тяжело, с осложнениями и даже приводить к смерти.
"Вакцинация действительно помогает уменьшить вероятность заболеть и совершенно точно значительно снизить риск умереть от гриппа", - напомнил Лиознов.
Какой состав вакцин против гриппа рекомендовала ВОЗ на сезон 2023-2024 гг.?
Для четырехвалентной вакцины:
- вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;
- вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);
- вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
Для трехвалентной вакцины:
- вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;
- вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).