В Бельгии зоологи заявили об угрозе природе из-за американских енотов, заполнивших леса и хозяйничающих в пригородах. Ученые рассказали о проблеме журналистам агентства Agence France-Presse, сообщает Phys.org.

По оценке бельгийских органов власти, в стране обитает более 50 тыс. енотов. Они переносят болезни и уничтожают яйца птиц, угрожая популяциям черных аистов, песчаных ласточек, рыженогих неясытей и белогорлых оляпок. Кроме того, хищники проникают в дома и забираются в мусорные баки.

По словам биолога Винсиан Шокерт, количество енотов в Бельгии начало увеличиваться примерно с 2005 года. Этому способствовала череда мягких зим.

Бельгийские фермеры также страдают от незваных соседей, поскольку еноты повреждают посевы, а также иногда нападают на людей и их домашних питомцев.

Североамериканский енот — это инвазивный (прибывший извне и угрожающий местной природе) вид, впервые попавший в Бельгию в 1930-х годах из Германии. Гитлеровские власти доставили животных из США и выпустили в окружающую среду ради охоты. Еще одна группа зверей попала в бельгийские леса в 1960-х годах из Франции, куда их завезли американские летчики с авиабазы США в районе Эны.