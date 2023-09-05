Эль-Ниньо помешал лесам Амазонии запасать углерод

Тропические леса считаются «легкими» планеты. Они смягчают последствия глобального потепления, вытягивая из атмосферы лишний углерод. Однако, как показало новое исследование, явление Эль-Ниньо способно «отключить» эту функцию.

Леса поглощают углекислый газ из атмосферы и преобразуют его в биомассу посредством фотосинтеза. Они также могут стать источниками выбросов СО2, когда деревья вырубают, и происходит процесс биологического разложения.

Здоровые леса обычно поглощают больше углерода, чем отдают обратно. Но, как выяснили ученые из Университета Лидса, ситуация изменилась после Эль-Ниньо 2015-2016 годов. Это явление вызвало сильную засуху и аномальную жару в Южной Америке.

Исследование показало, что при экстремально высоких температурах леса отмирали быстрее, чем леса успевали восстановиться. Это негативно отражалось на их способности связывать углерод.

Команда проанализировала состояние 123 участков леса. На 119 из них ежемесячное повышение температуры составило более 0,5 градуса Цельсия, а 99 испытывали нехватку воды.

До Эль-Ниньо южноамериканские леса накапливали и изолировали около 0,3 тонны углерода на гектар в год. После этого события количество улавливаемого углерода стало «неотличимо от нуля». Ученые связали это в первую очередь с потерей биомассы из-за гибели деревьев.

Эль-Ниньо представляет собой температурные колебания в Тихом океане, которые оказывают глобальное воздействие на климат планеты. В Южной Америке он вызывает более сухую и жаркую погоду, которая повышает риск лесных пожаров.

Исследования показали, что тропические леса более чувствительны к климатическим явлениям, чем считалось ранее. Они могут восстанавливаться после засух и жары, но рискуют утратить эту способность из-за продолжающейся массовой вырубки, сообщает Nature Climate Change.