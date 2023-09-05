В московском метро появится система «Взгляд»

Московский метрополитен подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Взгляд». Она распространяется на оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, оплате проезда, переводу денежных средств и не только. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В метрополитене объяснили журналистам, что бренд «Взгляд» предназначается для переименования текущей системы оплаты проезда при помощи биометрии Face Pay. Организация считает новую торговую марку более «народной». Выбор слова «взгляд» обусловлен тем, что многие пассажиры в обращениях к метро на тему использования сервиса говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду.

Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что слово «взгляд» уже зарегистрировано в качестве товарного знака в базе Роспатента. Однако у метрополитена вряд ли возникнут из-за этого проблемы, поскольку его заявка составлена корректно и не пересекается с описаниями других товарных знаков «Взгляд».