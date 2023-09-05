В России выросло число маскирующихся под Ozon фишинговых сайтов

В России в первом полугодии были заблокированы порядка 11 500 фишинговых ресурсов, которые использовали бренд Ozon. Показатель в 100 раз превышает значение аналогичного периода прошлого года, сообщает Forbes со ссылкой на разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T (бывшая Group-IB).

Треть заблокированных сайтов (около 3500) участвовали в мошеннической схеме, когда под предлогом приобретения товаров у жертв крали денежные средства и данные с карт.

Кроме того, Ozon и F.A.С.С.T выявили сайты, обещающие скидку на все товары маркетплейса при условии связи с «продавцом» через мессенджер, а также сайты с раздачей призов, которые предлагают оплатить комиссию.

Подчеркивается, что активность мошенников с начала года в целом уменьшилась.

За шесть месяцев компании удалось заблокировать 498 скам-порталов в сравнении с 16 967 за аналогичный период 2022 года.