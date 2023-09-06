Ученые узнали, как ведут себя спутники с «солнечным ударом»

Российские исследователи рассчитали, как ведут себя вышедшие из строя спутники в условиях перегрева. В качестве образца специалисты взяли типовой спутник связи Starlink. Это поможет очистить орбиту Земли от космического мусора, сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.
Когда срок активного существования космических аппаратов подходит к концу, они становятся неуправляемым космическим мусором. Он представляет угрозу другим объектам на орбите. Сейчас существует большое количество способов уборки космического мусора, например буксировка его с орбиты. Однако все эти способы не учитывают одного: когда спутник, двигаясь по орбите, попадает под лучи Солнца, он нагревается. В тени Земли его температура составляет до -150 °C, и резкий скачок приводит к тому, что упругие элементы конструкции прогибаются, деформируются. Тогда из-за инерции спутник получает микроускорение, как будто бы его подтолкнули. Из-за этого он может сорваться с тросовой системы буксировщика. Тогда его придется опять ловить.
«Наиболее уязвимы к температурному удару солнечные батареи, температурные воздействия на них могут привести к недопустимо высоким микроускорениям. Например, в ходе эксперимента на МКС с перспективными панелями солнечных батарей типа ROSA температурные воздействия оказались настолько интенсивными, что не позволили свернуть панели по окончании эксперимента. Таким образом, температурный удар в космосе в ряде ситуаций является весьма значимым возмущающим фактором, что и определяет актуальность нашего исследования», — отметила студентка Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева Александра Николаева.
Авторы исследования провели численное моделирование, используя основные характеристики типового спутника Starlink массой 260 килограмм. У него есть одна панель солнечных батарей. Моделирование показало, что максимальное значение возмущающего момента из-за температурного удара может достигать для такого спутника примерно 50 Н·м. Это примерно как положить на край солнечной панели длиной один метр груз массой пять килограмм. Естественно, «выкрутасы» спутника на орбите после этого обеспечены.