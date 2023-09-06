Ученые узнали, как ведут себя спутники с «солнечным ударом»

Когда срок активного существования космических аппаратов подходит к концу, они становятся неуправляемым космическим мусором. Он представляет угрозу другим объектам на орбите. Сейчас существует большое количество способов уборки космического мусора, например буксировка его с орбиты. Однако все эти способы не учитывают одного: когда спутник, двигаясь по орбите, попадает под лучи Солнца, он нагревается. В тени Земли его температура составляет до -150 °C, и резкий скачок приводит к тому, что упругие элементы конструкции прогибаются, деформируются. Тогда из-за инерции спутник получает микроускорение, как будто бы его подтолкнули. Из-за этого он может сорваться с тросовой системы буксировщика. Тогда его придется опять ловить.