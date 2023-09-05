Исследование: климатические беженцы рискуют стать рабами

Мигранты, переселяющиеся из-за изменений климата, рискуют стать жертвами торговли людьми и современного рабства. Об этом говорится в исследовании ученых Ноттингемского университета в Великобритании. Доклад опубликован на сайте научного учреждения.

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Авторы отчета изучили ситуацию на приграничной территории Бангладеш и Индии вблизи мангрового леса Сундарбанс, который считается одним из наиболее уязвимых к изменению климата районов в мире. В регионе по обе стороны границы живет более 1,2 тыс. семей.

Согласно исследованию, 88% домохозяйств в Бангладеш и 61% в Индии сообщили, что меняющийся климат ухудшил их благосостояние и лишил средств к существованию, из-за чего более 30% жителей региона были вынуждены мигрировать.

Бедственным положением беженцев воспользовались преступные группы. С помощью обещаний заработка или предоставления денег в долг мигрантов принуждали к тяжелому труду на рисовых полях и кирпичных заводах. В том числе это затрагивало детей. Девушек и женщин продавали в сексуальное рабство или выдавали замуж против их воли.