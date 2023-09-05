В Госдуме разрабатывают закон по очистке цифрового следа
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов рассказал о разработке законопроекта, согласно которому россияне смогут удалять персональную информацию из баз данных. О том, что инициативу планируется внести в осеннюю сессию Госдумы депутат сообщил в беседе с «РИА Новости».
По словам политика, необходимость такого законопроекта связана с ежегодно растущим количеством утечек персональных данных россиян из баз данных компаний. Чернышов считает, что у граждан России практически нет работающих инструментов для того, чтобы отозвать своё согласие на обработку и хранение личной информации, поэтому соотечественники не могут защитить свою конфиденциальность при «сливах» в сеть.
«С одной стороны, право на отзыв согласия установлено ФЗ «О персональных данных». С другой, процедура настолько непрозрачна и сложна, что человек не может удалить персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют», — подчеркнул парламентарий, добавив, что взять на себя функцию посредника в этом вопросе должно государство.
«Принцип одного окна: обращаешься с заявлением — информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных. Не нужно писать каждой компании отдельно, тем более — доказывать законность своих требований», — пояснил Чернышов.
Функцией посредника депутат предложил наделить Минцифры. По его мнению, ведомство должно получить право по запросу гражданина обязать всех негосударственных операторов персональных данных удалять или обеспечить удаление информации.
В конце августа стало известно, что правительство поддержало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных при условии доработки. Авторам инициативы предложили смягчить нормы.
Законопроект об оборотных штрафах компаний за утечку персональных данных обсуждается с прошлого года. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект и внести его в Госдуму.