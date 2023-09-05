В Госдуме разрабатывают закон по очистке цифрового следа

«С одной стороны, право на отзыв согласия установлено ФЗ «О персональных данных». С другой, процедура настолько непрозрачна и сложна, что человек не может удалить персональные данные сразу у всех компаний, которые ими владеют», — подчеркнул парламентарий, добавив, что взять на себя функцию посредника в этом вопросе должно государство.



«Принцип одного окна: обращаешься с заявлением — информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных. Не нужно писать каждой компании отдельно, тем более — доказывать законность своих требований», — пояснил Чернышов.