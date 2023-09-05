В Великобритании сообщили о риске появления смертельно опасных комаров

Потепление в Великобритании может привести к появлению в стране опасных для людей комаров, переносящих тропические заболевания. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA).

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Специалисты агентства отмечают, что тигровые комары, которые переносят несколько смертельных болезней, характерных для тропического климата, поселились в 13 странах Европейской экономической зоны с 1990 года.

Италия стала страной, где данный тип москитов поселился в первую очередь.

Как подчеркивают в UKHSA, на днях в Париже была проведена дезинфекция в ряде районов в связи с опасениями, что размножающиеся колонии комаров приведут к вспышке лихорадки денге.

Инфекция уже была распространена на юге Франции.

В Великобритании несколько взрослых особей тигровых комаров обнаружили в ловушках, которые были расставлены UKHSA, на железнодорожных терминалах, в портах и на станциях техобслуживания на автомагистралях.