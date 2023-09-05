HiSense создала телевизор с корпусом из ткани и кожи

HiSense, известный производитель электроники, решил переосмыслить традиционный дизайн телевизоров.

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Компания анонсировала свою новую модель R7 с 55-дюймовым 4K-экраном, которая выделяется не только техническими характеристиками, но и необычным дизайном корпуса.

Вместо стандартных пластиковых или металлических материалов HiSense использовала комбинацию ткани и кожи, создав уникальный и стильный внешний вид.

Этот телевизор является результатом сотрудничества с итальянским брендом SOLBIATI, специализирующимся на высококачественных тканях.

Сообщается, что корпус устройства выполнен в нежных оттенках «Моранди белого», что придаёт ему элегантный и современный вид. Кроме того, телевизор оснащён съёмной подставкой и 4-ядерным процессором A55, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя.