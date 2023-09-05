Британские ученые выяснили, что прототип графа Дракулы был веганом

Британские ученые пришли к выводу, что господарь Валахии Влад Цепеш, прототип вампира графа Дракулы, питался только растительной пищей. Как сообщает The Times, исследователи изучили поверхность писем, сделанных от руки правителя и не нашли на них биомолекул белков, которые содержатся в животной пище.

Эксперты обратили внимание на письма Цепеша, которые хранились в архивах Трансильвании и были написаны около 500 лет назад. Их детальное изучение подтвердило, что Цепеш страдал от заболевания, которое приводило к выделению кровавых слез — гемолакрии. Однако на их поверхности не обнаружилось белков от животной пищи. Это наводит на мысль, что правитель Валахии был вегетарианцем.