Британские ученые выяснили, что прототип графа Дракулы был веганом

Британские ученые выяснили, что граф Дракула был веганом
Британские ученые пришли к выводу, что господарь Валахии Влад Цепеш, прототип вампира графа Дракулы, питался только растительной пищей. Как сообщает The Times, исследователи изучили поверхность писем, сделанных от руки правителя и не нашли на них биомолекул белков, которые содержатся в животной пище.
Эксперты обратили внимание на письма Цепеша, которые хранились в архивах Трансильвании и были написаны около 500 лет назад. Их детальное изучение подтвердило, что Цепеш страдал от заболевания, которое приводило к выделению кровавых слез — гемолакрии. Однако на их поверхности не обнаружилось белков от животной пищи. Это наводит на мысль, что правитель Валахии был вегетарианцем.
Ученые подчеркивают, что это вряд ли было связано с этическими принципами. Скорее всего, недостаток животной пищи связан с суровым климатом и дефицитом продовольствия в целом. Также в материале отмечается, что граф Дракула мог отказываться от животного белка из-за проблем со здоровьем.