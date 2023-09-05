Хакер взломал сервис ИИ Uber, Reddit и Dropbox

Искусственный интеллект Sourcegraph, широко используемый такими крупными компаниями, как Uber, Reddit и Dropbox, стал объектом взлома хакера, который получил административный доступ и открыл его для общественности, говорится на сайте компании.

Злоумышленник воспользовался аутентификационным ключом, который случайно был включен в общедоступный исходный код Sourcegraph. Это предоставило ему административные привилегии, позволив войти в систему. Этот инцидент привел к утечке данных с серверов, включая лицензионные ключи и контактные данные владельцев этих ключей для платных пользователей. Для бесплатных пользователей были раскрыты их адреса электронной почты. При этом важно отметить, что конфиденциальные данные, такие как закрытый код и пароли, остались недоступными хакеру.

Хакер также предложил пользователям создавать учетные записи на Sourcegraph, создавать маркеры доступа и даже повышать свои привилегии. Это привело к значительному увеличению обращений к API Sourcegraph, что не характерно для бесплатных учетных записей. Инцидент был обнаружен 30 августа, после чего доступ был немедленно отозван, и компания начала внутреннее расследование произошедшего.