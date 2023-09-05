Океанологи нашли «золотое яйцо» на дне Тихого океана

Исследователи уже давно пытаются раскрыть его тайну. Некоторые предполагают, что это остатки яйца вымершего морского существа или разложившейся морской губки. Один из ученых отмечает, что когда коллективное знание не может его идентифицировать, то это что-то удивительное.