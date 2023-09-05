NOAA: океанологи нашли «золотое яйцо» на дне Тихого океана
Эксперты федерального ведомства США National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) обнаружили в Тихом океане загадочный объект, известный как “Золотое яйцо”.
Исследователи уже давно пытаются раскрыть его тайну. Некоторые предполагают, что это остатки яйца вымершего морского существа или разложившейся морской губки. Один из ученых отмечает, что когда коллективное знание не может его идентифицировать, то это что-то удивительное.
“Золотое яйцо” демонстрирует сложность и многообразие подводной жизни, которую исследователям еще предстоит изучить.
Экспедиции NOAA – это часть масштабной миссии Seascape Alaska 5. Специалисты используют дистанционно управляемые аппараты, чтобы изучать и документировать неизведанные подводные регионы. Данное исследование проводится на глубинах до 6,4 км. По планам, оно должно завершиться до 15 сентября.
На официальном сайте NOAA можно в режиме реального времени следить за прогрессом исследований.