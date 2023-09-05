Samsung выпустит недорогой флагманский планшет Galaxy Tab S9 FE

В продолжение линейки планшетов Galaxy Tab S9 Samsung готовит к выпуску две новые модели. На этот раз Fan Edition.

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Согласно недавнему отчету SamInsider, базовая модель Tab S9 FE+ с WiFi-модулем и 8/128 ГБ памяти обойдётся в €749,99. В свою очередь, стандартная модель Tab S9 FE с WiFi, 6 ГБ оперативки и 128 ГБ внутреннего накопителя оценена в €549,99.

За эту цену планшет Galaxy Tab S9 FE будет оснащён процессором Exynos 1380 от Samsung и 10,9-дюймовым IPS-дисплеем.