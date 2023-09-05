Названа дата анонса смартфона Realme Narzo 60x 5G

Компания Realme готовится к запуску своего нового смартфона из серии Narzo 60 — Narzo 60x 5G, а также новой пары беспроводных наушников Buds T300. Презентация обоих устройств запланирована на 6 сентября в Индии.

© Ferra.ru

Narzo 60x 5G, как можно понять из названия, будет поддерживать сети пятого поколения и обладать функцией быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Ожидается, что аппарат будет иметь много общего с недавно представленным Realme 11x. В частности, экран будет иметь диагональ 6,72 дюйма и технологию IPC LCD, а в качестве процессора будет использован Dimensity 6100+. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Что же до наушников Buds T300, то они уже были представлены ранее в Индонезии. Новинка оснащена 12,4-мм динамическими драйверами, активным шумоподавлением и поддержкой 360-градусного пространственного звука.