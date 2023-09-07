"Ъ": число заблокированных в России сайтов по итогам полугодия выросло на 85%

Согласно данным Роскомнадзора по блокировкам сайтов, распространяющих запрещенную в РФ информацию, за первое полугодие 2023 года было заблокировано на 85% больше ресурсов и на 10% — отдельных материалов в сети, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает "Коммерсантъ".

В публикации говорится, что такая динамика наблюдается из-за расширения оснований для блокировок. Отмечается, что подстегнуть тенденцию может включение в список ряд сайтов, которые распространяют данные о методах обхода блокировок. По мнению экспертов, в результате пользователи будут полностью лишены доступа к VPN-сервисам, но IT-компании, которые их развивают, рискуют столкнуться с трудностями.