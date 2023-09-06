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Гигантский объект из ранней Вселенной нашли гавайские астрономы

Ученые Гавайского университета обнаружили на расстоянии 820 млн световых лет от Земли гигантский «пузырь». Предположительно, он является реликтом эпохи зарождения Вселенной.

Астрономы нашли гигантский объект из ранней Вселенной
© Frédéric Durillon, Animea Studio

Объекту присвоили название Хо'Олейлана, взяв термин из гавайского песнопения о сотворении мира. Существование таких структур ранее было предсказано теорией Большого взрыва как результат трехмерной ряби (барионных акустических колебаний, или ВАО) в ранней Вселенной.

Однако размер пузыря превзошел все теоретические расчеты. Он составил около миллиарда световых лет. По словам ученых, объект заполнял собой весь сектор неба, который они исследовали.

Хо'Олейлана – возможно, первая связанная с ВАО структура, которую удалось идентифицировать в ходе непосредственных наблюдений. Это открытие могло бы помочь расширить знания об эволюции галактик, отметили астрономы.

Согласно общепринятой теории, в течение первых 400 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная представляла собой котел горячей плазмы, где электроны были отделены от атомных ядер. В течение этого периода области с несколько более высокой плотностью начали разрушаться под действием силы тяжести, в то время как интенсивный поток излучения продолжал влиять на материю. «Борьба» между гравитацией и излучением заставляла плазму колебаться, пульсировать и распространяться наружу.

Теоретические расчеты показали, что такая рябь могла распространиться на расстояние до 500 миллионов световых лет. После того, как Вселенная стала гораздо холоднее, рябь застывала и образовывала объемные структуры.

Ученые пришли к выводу, что Хо'Олейлана является именно такой структурой. Однако ее свойства (в частности, размер) не вписываются в расчеты; найти причину помогут последующие исследования, сообщает The Astrophysical Journal.

Ранее сообщалось, что появилась фотография сверхновой с «замочной скважиной». Ее запечатлел телескоп «Джеймс Уэбб».