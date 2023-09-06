Астрономы нашли гигантский объект из ранней Вселенной

Ученые Гавайского университета обнаружили на расстоянии 820 млн световых лет от Земли гигантский «пузырь». Предположительно, он является реликтом эпохи зарождения Вселенной.

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Объекту присвоили название Хо'Олейлана, взяв термин из гавайского песнопения о сотворении мира. Существование таких структур ранее было предсказано теорией Большого взрыва как результат трехмерной ряби (барионных акустических колебаний, или ВАО) в ранней Вселенной.

Однако размер пузыря превзошел все теоретические расчеты. Он составил около миллиарда световых лет. По словам ученых, объект заполнял собой весь сектор неба, который они исследовали.

Хо'Олейлана – возможно, первая связанная с ВАО структура, которую удалось идентифицировать в ходе непосредственных наблюдений. Это открытие могло бы помочь расширить знания об эволюции галактик, отметили астрономы.

Согласно общепринятой теории, в течение первых 400 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная представляла собой котел горячей плазмы, где электроны были отделены от атомных ядер. В течение этого периода области с несколько более высокой плотностью начали разрушаться под действием силы тяжести, в то время как интенсивный поток излучения продолжал влиять на материю. «Борьба» между гравитацией и излучением заставляла плазму колебаться, пульсировать и распространяться наружу.

Теоретические расчеты показали, что такая рябь могла распространиться на расстояние до 500 миллионов световых лет. После того, как Вселенная стала гораздо холоднее, рябь застывала и образовывала объемные структуры.

Ученые пришли к выводу, что Хо'Олейлана является именно такой структурой. Однако ее свойства (в частности, размер) не вписываются в расчеты; найти причину помогут последующие исследования, сообщает The Astrophysical Journal.