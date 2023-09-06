Исследование показало роль мессенджеров в образовании

Почти половина (45%) учителей в России признались, что цифровые средства коммуникации (мессенджеры) позволяет им мотивировать учеников. Об этом свидетельствуют данные исследования Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», проведенного при поддержке образовательного сервиса Сферум, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

© Freepik

«Больше половины (56%) педагогов активно используют мессенджеры для того, чтобы регулярно держать родителей в курсе всей школьной жизни, а не только информировать об оценках их детей», — говорится в исследовании.

При этом 35% учителей заявили, что цифровые коммуникации дали им ощущение того, что родители их слышат, и с начала пандемии потребность в подобном общении возросла.

По данным исследования, на коммуникации с родителями, учениками и коллегами у педагогов в среднем уходит чуть более 7 часов в неделю, при этом 6 из них – в дистанционном формате. Кроме того, 15% опрошенных продолжают проводить уроки дистанционно.

Всего на работу с цифровыми устройствами у учителей уходит порядка 11 часов в неделю: 96% респондентов еженедельно используют в своей профессиональной деятельности компьютер, 90% – телефон, 82% – электронный журнал и только 31% – интерактивную доску.