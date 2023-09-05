Российские ученые получили новое химическое соединение рения

Ученые из Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина впервые создали и описали новый химический элемент, рений, в виде полиоксометаллата. Они успешно выделили этот элемент в кислой среде, используя специфический буфер, и создали асимметричный полианион с рением в степени окисления +7. Это соединение содержит четыре атома рения, соединенных через кислородные мостики, и является ключом к пониманию свойств и химических реакций как рения, так и сходного элемента, технеция.

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Однако создание подходящего для исследования кристалла полиоксометаллата оказалось сложной задачей, так как кристаллы часто образовывали двойники или захватывали молекулы растворителя, что могло привести к разрушению структуры. Это потребовало подбора оптимальных условий синтеза и использование аргоновых боксов для предотвращения воздействия влаги и внешних веществ.