Япония запустит телескоп XRISM для изучения самых горячих мест во Вселенной

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) в сотрудничестве с NASA и Европейским космическим агентством (ЕКА) готовит к запуску новую масштабную миссию для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Космический аппарат XRISM должен стартовать 7 сентября из Космического центра Танегасима в Японии, сообщается на сайте ЕКА.

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По словам ученых ЕКА, XRISM призван помочь астрофизикам разобраться, как развиваются крупнейшие структуры во Вселенной, как материя распределяется в пространстве, и как формируются галактики. Сенсоры спутника предназначены для наблюдения за самыми горячими объектами в космосе — черными дырами и галактическими скоплениями.