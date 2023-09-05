Япония запустит телескоп XRISM для изучения самых горячих мест во Вселенной

Япония запустит рентгеновский телескоп XRISM для изучения самых горячих мест во Вселенной
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) в сотрудничестве с NASA и Европейским космическим агентством (ЕКА) готовит к запуску новую масштабную миссию для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Космический аппарат XRISM должен стартовать 7 сентября из Космического центра Танегасима в Японии, сообщается на сайте ЕКА.
По словам ученых ЕКА, XRISM призван помочь астрофизикам разобраться, как развиваются крупнейшие структуры во Вселенной, как материя распределяется в пространстве, и как формируются галактики. Сенсоры спутника предназначены для наблюдения за самыми горячими объектами в космосе — черными дырами и галактическими скоплениями.
Космический корабль XRISM оснащен двумя приборами для изучения рентгеновского диапазона: Resolve и Xtend. Первый представляет собой детектор криогенных частиц, работающий при очень низкой температуре — несколько сотых градуса выше абсолютного нуля по Кельвину. Такие условия необходимы для обнаружения малейших температурных колебаний вызванных рентгеновскими лучами из глубокого космоса. Второй инструмент — Xtend — обеспечит аппарату широкое поле охвата в рентгеновском диапазоне.