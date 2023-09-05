Ученые проанализировали метеорит возрастом 4,6 млрд лет

Ученые проанализировали метеорит Erg Chech 002, которому примерно 4,6 миллиарда лет. Его нашли в 2020 году в пустыне Сахара в Алжире . Анализ показал, что радиоактивный изотоп алюминий-26, который присутствовал в метеорите, был неравномерно распространен по Солнечной системе. Это исследование поможет расширить понимание ранней истории нашей системы и повысят точность определения возраста метеоритов. Работа представлена в журнале Nature Communications.

В 2020 году в пустыне Сахара нашли метеорит Erg Chech 002. Он представляет собой андезитовый ахондрит — метеорит, не имеющий круглых включений (хондр), то есть похожий на обычный угловатый камень.

Исследователи проанализировали Erg Chech 002 и по изотопам свинца выяснили, что «гостю из космоса» примерно 4,566 миллиарда лет. Они также оценили распад других изотопов (например, урана), чтобы проверить это. Специалисты сравнили его с другими очень старыми метеоритами, которые кристаллизовались из сплавов веществ. Ученые выяснили, что алюминий-26 был неравномерно распределен по нашей Солнечной системе на раннем этапе ее существования. Это важно, потому что именно этот изотоп был основным источником тепла в ранний период плавления планетарных веществ в нашей системе.