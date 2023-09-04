Раскрыт механизм потепления Арктики

Международная группа ученых раскрыла механизм атлантификации Северного ледовитого океана и объяснила, почему исчезновение морского льда затормозилось, начиная с 2007 года. Оказалось, что ключевую роль в этом играет атмосферная особенность, известная как арктический диполь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

© Igor Polyakov / phys.org

Арктический диполь — это система двух областей низкого и высокого давления над Евразией и Северной Америкой, соответственно, которая оказывает существенное влияние на потепление (атлантификацию) Арктики. Было показано, что диполь способствует проникновению южных теплых ветров в северные регионы, что усиливает таяние льда.

Спутниковые и наземные наблюдения показывают, что арктический диполь имеет 15-летний цикл, и в настоящее время система приближается к переходу в новую фазу. В нынешнем режиме, который существует с 2007 года, высокое давление сосредоточено над канадским сектором Арктики, где ветры дуют по часовой стрелке, а низкое — над Сибирской Арктикой с ветрами против часовой стрелки.

Этот режим способствовал уменьшению потока морской воды из Атлантического океана в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама к востоку от Гренландии и усилению течений из Атлантики в Баренцево море. Кроме того, ветры, дующие против часовой стрелки, переносят пресную воду из сибирских рек в канадский сектор Северного Ледовитого океана.